Le sferrò 31 coltellate Voleva ucciderla

Una donna è sopravvissuta a un’aggressione violenta. Un uomo le ha sferrato almeno 31 coltellate, colpendo anche volto e collo. La scena si è svolta in strada, e ora gli inquirenti stanno cercando di chiarire cosa abbia portato a questo gesto brutale. La vittima è stata portata in ospedale con gravi ferite, ma le sue condizioni sono stabili.

In totale le aveva sferrato "non meno di 31" coltellate delle quali "almeno dieci al volto e due sul collo". E poi altre "sei all’addome e quattro alla schiena". Insomma, "anche in sedi corporee dove sono ubicati organi vitali". Da ultimo aveva infierito "pure mentre la donna era riversa a terra e tentava solo di parare i colpi". Ecco perché, secondo le recenti motivazioni delle sentenza del gup Janos Barlotti, al 45enne Sarder Siddiqur - originario del Bangladesh e difeso dall’avvocato Maria Grazia Russo - andava attribuito proprio il reato di tentato omicidio. E, pur eliminando l’aggravante delle sevizie o della crudeltà, andava esclusa la legittima difesa domiciliare dato che la donna - una 38enne algerina parte civile con l’avvocato Nicola Laghi - era entrata nel negozio etnico dell’uomo in piazza Baracca "in orario di apertura al pubblico" e senza farvi accesso "contro la volontà" dell’imputato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Una donna di 31 anni è stata ferita gravemente a coltellate dall'ex partner, un uomo di 43 anni, nella sua abitazione a Muggió (Monza) intorno alle 18.

