Le scelte Megelaitis unico ritocco in difesa Attacco l’ex Bacchin in vantaggio

La Samb si prepara alla trasferta di San Benedetto con poche novità. Il tecnico conferma che l’unico cambiamento in difesa sarà l’inserimento di Megelaitis, mentre in attacco l’ex Bacchin ha già preso il suo posto e si sente in vantaggio. Il mister sottolinea che per ottenere punti, la partita più importante resta quella contro la Pianese, mentre la sfida contro il Carpi al Curi sarà una sfida a parte.

"Al 90 per 100 confermerò la squadra di San Benedetto perché la partita in cui fare risultato è quella con la Pianese senza pensare alla partita di domenica al Curi contro il Carpi". Giovanni Tedesco fa capire che non ci sarà grande turn over nonostante il Perugia sia sceso in campo domenica. Nel turno infrasettimanale di questa sera, contro la Pianese si presenterà una squadra molto simile a quella che ha battuto la Samb. Potrebbe però cambiare l’atteggiamento tattico, con la squadra che potrebbe essere schierata con il 4-3-1-2, rispetto al 4-2-3-1 visto al Riviera delle Palme. Tedesco potrà contare sulla disponibilità di Angella e Dell’Orco: i due difensori stringeranno i denti e saranno al loro posto nella difesa a quattro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il Perugia adotta un nuovo assetto tattico con Tedesco in difesa a tre, estesa a cinque con le fasce occupate da Tozzuolo e Dell’Orco.

PERUGIA-RAVENNA: LA FORMAZIONE DEL #GRIFO Questa la formazione scelta da Tedesco per la sfida contro il Ravenna GEMELLO TOZZUOLO RICCARDI ANGELLA DELL’ORCO MEGELAITIS BARTOLOMEI TUMBARELLO MANZARI BOLSIUS MONTE - facebook.com facebook