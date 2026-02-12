Le parole giuste | al Teatro Trastevere arriva Agenzia Cyrano

Dal 24 febbraio al 1 marzo, il Teatro Trastevere di Roma ospita lo spettacolo

Cosa: Lo spettacolo teatrale Agenzia Cyrano, scritto da Laura Grimaldi e Andrea Papale.. Dove e Quando: Al Teatro Trastevere di Roma, dal 24 febbraio al 1 marzo 2026.. Perché: Una commedia brillante e surreale sulla difficoltà di comunicare e sulla ricerca della verità nell’era dei discorsi pronti all’uso.. Il panorama teatrale romano si arricchisce di una nuova, intrigante proposta che mette al centro il potere — e talvolta l’inganno — della parola scritta. Dal 24 febbraio al 1 marzo 2026, il Teatro Trastevere ospita Agenzia Cyrano, una produzione firmata dalla compagnia Parzialmente Scremati. 🔗 Leggi su Ezrome.it

