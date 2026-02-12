Le medaglie rotte alle Olimpiadi sono state sostituite ma gli atleti hanno notato qualcosa di strano

A Milano-Cortina 2026, le medaglie rotte alle Olimpiadi sono state sostituite. Tuttavia, alcuni atleti hanno notato dettagli strani, come piccoli difetti ancora visibili sulle nuove medaglie. La Zecca italiana ha annunciato che sta lavorando alle riparazioni, ma la questione resta aperta e genera qualche sospetto tra gli sportivi.

