Le grandi atmosfere musical al Teatro Columbia di Ronco Scrivia con A night on Broadway

Domenica 15 febbraio alle 17, il Teatro Columbia di Ronco Scrivia ospita uno spettacolo di musical. Sul palco si alterneranno brani di Wicked, Les Misérables, Burlesque e Chicago. Un'occasione per rivivere le scene più famose di questi musical in un evento live.

Domenica 15 febbraio, alle ore 17, il Teatro Cinema Columbia di Ronco Scrivia ospita un viaggio live tra i musical più noti: da Wicked a Les Misérables, fino a Burlesque e Chicago. Le luci della ribalta si accendono sulla Valle Scrivia per “A night on Broadway” un appuntamento dedicato al grande teatro musicale internazionale. Protagonisti della serata saranno i giovani talenti della scuola di musica genovese Cre Artis, che porteranno sul palco l’energia e la magia delle produzioni più iconiche di New York e Londra. Ad accompagnarli in questo percorso corale saranno le voci del Coro Cre Artis e del Coro Popolare della Maddalena.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Quattordici febbraio, il musical Hairspray sbarca a Firenze, portando sul palco del Teatro Cartiere Carrara un cast di 35 artisti.

