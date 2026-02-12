Le fototrappole inchiodano 55 ’furbetti’

Le fototrappole hanno inchiodato 55 persone che hanno abbandonato rifiuti in modo illecito a Rimini. La polizia ambientale ha usato i sistemi di videosorveglianza per individuare i responsabili. Il Comune, Hera e le Guardie Ecologiche Volontarie hanno lavorato insieme per fare controlli più efficaci. Il numero di sanzioni conferma che le forze dell’ordine stanno intensificando le azioni contro chi inquina e scarica rifiuti in modo irregolare.

Prosegue l'attività di contrasto all' abbandono illecito dei rifiuti nel Comune di Rimini, grazie al sistema di videosorveglianza con fototrappole e all'attività di controllo coordinata fra Hera, Comune di Rimini e Guardie Ecologiche Volontarie. Nell'anno 2025 sono stati elevati 55 verbali tramite fototrappola, portando il totale complessivo delle sanzioni elettroniche a 669 dal gennaio 2021 (anno di attivazione del sistema). A questi si aggiunge l'importante contributo delle attività ispettive sul campo: nel corso del 2025, sono stati trasmessi alla Polizia Locale ben 125 verbali derivanti dalle ispezioni dirette sul territorio effettuate da Hera, che si sono tramutate in 75 verbali della Polizia locale.

