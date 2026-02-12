Le immagini scattate all’interno del locale Le Constellation mostrano un quadro drammatico: pavimenti, pareti e mobili completamente carbonizzati. Le foto danno un’idea di quanto fosse complicato, se non impossibile, uscire in tempo per chi si trovava lì al momento dell’incendio.

Mostrano pavimenti, pareti e mobili carbonizzati, e rendono l'idea di quanto fosse difficile scappare dalle fiamme per chi era lì Mercoledì la procura di Sion, nel canton Vallese, in Svizzera, ha depositato nuovi atti di indagine contenenti decine di foto del locale Le Constellation di Crans-Montana, devastato dopo l’incendio di Capodanno. Nell’incendio sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite, alcune con ustioni gravissime. Ci sono anche le planimetrie del locale e alcuni estratti dai video delle telecamere di sorveglianza puntate sul locale. Le fotografie mostrano lo stato del seminterrato dove si è sviluppato l’incendio. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Le foto dell’interno del locale Le Constellation dopo l’incendio

Approfondimenti su Le Constellation Incendio

Questa mattina sono state diffuse le foto dell’interno del Constellation di Crans Montana, subito dopo l’incendio di Capodanno che ha causato 41 vittime.

Le immagini scattate dalle autorità all’interno del Le Constellation mostrano un locale devastato dall’incendio di Capodanno.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Strage di Capodanno a Crans-Montana: 40 morti nell’incendio del locale Le Constellation

Ultime notizie su Le Constellation Incendio

Argomenti discussi: Scontri a Torino, l’ombra dell’AI sulla foto diffusa dagli account istituzionali di Polizia e Interno; Le foto dell’Hôtel Saint-Georges rinnovato da Luke Edward Hall; Crans-Montana: ecco le foto dell'interno del Constellation subito dopo l'incendio; Crans-Montana, le foto dell'interno del Le Constellation devastato dal rogo di capodanno.

Le foto dell’interno del locale Le Constellation dopo l’incendioMostrano pavimenti, pareti e mobili carbonizzati, e rendono l'idea di quanto fosse difficile scappare dalle fiamme per chi era lì ... ilpost.it

Strage Crans Montana, le foto dell’interno del Constellation subito dopo l’incendio di CapodannoDivani e sedie bruciati, soffitti crollati e oggetti sparsi. Il dossier fotografico, raccolto dagli inquirenti, mostra come appariva il Constellation di ... fanpage.it

Video: il cellulare ancora in ricarica, gli scatti mai visti all'interno di "Le Constellation" x.com

Questa mattina un incendio è divampato all’interno del memoriale dedicato alle vittime del rogo del Constellation, nel centro di Crans-Montana. Secondo quanto riferito dalla polizia cantonale del Vallese, le fiamme sono state rapidamente domate dai vigili d - facebook.com facebook