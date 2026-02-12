La sanità toscana si trova di fronte a un grosso problema di bilancio. Per mettere in ordine i conti e chiudere in pareggio, servono almeno 110 milioni di euro. La cifra appare enorme, ma senza questi fondi molte strutture rischiano di restare senza risposte adeguate. La situazione resta critica e le istituzioni sono al lavoro per trovare soluzioni rapide.

Firenze, 12 febbraio 2026 – Un numero a nove cifre. Ben 350 milioni di euro. A tanto ammonta la cifra necessaria a curare le ferite della sanità toscana. I conti delle Asl sono finiti sotto la lente del consiglio regionale dopo l’interrogazione presentata da Diego Petrucci (Fratelli d’Italia) relativa al disavanzo del bilancio sanitario e alle misure intraprese dalla Regione. Responso: per chiudere in pareggio i conti delle Asl del 2025 servono 110 milioni di euro. Lo ha detto chiaro il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani specificando che i bilanci delle Aziende sanitarie dovranno essere chiusi entro il 30 aprile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le ferite della sanità. Asl, servono 110 milioni per chiudere in pareggio

Le regioni devono trovare almeno 30 milioni di euro nel bilancio regionale per ridurre le liste d’attesa.

