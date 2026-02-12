Le professoresse e le alunne che hanno partecipato a Erasmus+ a Patrasso raccontano le loro esperienze. Hanno descritto le giornate trascorse in Grecia, tra lezioni, scambi culturali e nuove amicizie. Molte di loro si sono sentite più sicure e motivate, pronti a portare a casa tutto quello che hanno imparato. Le testimonianze mostrano quanto questa opportunità abbia cambiato il modo di vedere l’Europa e il proprio futuro.

Abbiamo intervistato le nostre professoresse e alcune alunne che hanno partecipato a Erasmus+ 202324 a Patrasso, Grecia. Prof.ssa Terziani, come sono tornati i ragazzi dopo l’esperienza? "Con maggiore sicurezza e indipendenza e si è rafforzato il legame tra insegnanti e studenti". Cosa ha insegnato ai docenti questo progetto? "Ci ha dato la possibilità di crescere professionalmente, insieme agli alunni e colleghi e di creare legami profondi con docenti provenienti da altri paesi. Prof.ssa Benvenuti, quali sensazioni prova quando va in Erasmus? "L’emozione di conoscere nuove persone, oltre alla responsabilità di far apprezzare appieno il clima di condivisione che si crea con gli studenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le esperienze passate: la parola ai protagonisti

