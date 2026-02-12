Le divisioni dei leader dell’Ue in ritiro che restano fermi sulla competitività

Durante il vertice dei leader europei, le tensioni sono emerse ancora una volta. I capi di stato e di governo hanno discusso le raccomandazioni di Mario Draghi, ma le divisioni sulla competitività sono rimaste vive. Mentre alcuni spingono per un approccio più forte, altri resistono, mantenendo una posizione più cauta. La discussione si è concentrata su come affrontare le sfide economiche senza trovare ancora un'intesa chiara.

Tutti dicono che, dalla pubblicazione delle raccomandazioni di Draghi, non è stato fatto abbastanza. Ma, appena si entra nei dettagli delle cure proposte dall'ex presidente della Bce, ecco ricomparire fratture, prudenze e immobilismo. L'unica novità sembra essere un riposizionamento delle tradizionali alleanze Non basta Draghi per scuotere la competitività Ue. Il "ritiro" in Belgio Alla prima discussione seria tra i capi di stato e di governo sulle raccomandazioni del rapporto di Mario Draghi, le vecchie divisioni interne all'Unione europea hanno di nuovo preso il sopravvento. I leader dei ventisette stati membri si incontrano oggi nel castello di Alden Biesen per un ritiro informale convocato dal presidente del Consiglio europeo, António Costa.

