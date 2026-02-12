Le dimissioni di Mrinank Sharma da Anthropic hanno fatto il giro del settore tech. Sharma, che guidava il team di sicurezza dell’azienda di intelligenza artificiale californiana, ha deciso di lasciare l’incarico senza specificare i motivi. La sua partenza apre un dibattito tra gli esperti: è meglio agire in fretta per risolvere i problemi o prendersi il tempo necessario per fare le cose bene? La questione resta aperta, mentre l’azienda si trova a dover gestire questa novità in un momento di grande attenzione sulla sicurezza e l’etica dell’intelligen

Le dimissioni di Mrinank Sharma dall’azienda di AI californiana Anthropic, di cui guidava il team della sicurezza, sono il prodotto perfetto dei nostri tempi: un mix di generiche accuse complottiste, catastrofismo doomista e l’indiretta generazione di hype sulla tecnologia. Nella lettera di commiato ai suoi colleghi, Sharma allude infatti a un “mondo in pericolo”, a un’epoca di policrisi che si sommano, e chiude affidandosi a un verso poetico, per aumentare la dose mistica e di ambiguità. La notizia arriva in un momento in cui Anthropic, anche col suo recente spot al SuperBowl, è all’acme del suo sforzo di posizionamento tra le aziende percepite come più attente al lato etico dell’AI. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Le dimissioni da Anthropic del capo della sicurezza e il dilemma: fare bene o fare veloci?

Approfondimenti su Anthropic Security

In molte scuole e università, gli studenti usano già l’intelligenza artificiale senza regole chiare.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Anthropic Security

Argomenti discussi: Un ricercatore di Anthropic si dimette e lancia l’allarme: Il mondo è in pericolo; L’AI rende inutili i software, panico a Wall Street; Il ricercatore sulla sicurezza dell’intelligenza artificiale si licenzia con un avvertimento criptico; AI: Allarme dai Costruttori, Alcuni si Dimettono.

Project Panama: ecco come Anthropic ha digitalizzato (e distrutto) i libri per allenare la sua AINel 2024, Anthropic ha lanciato Project Panama, un'iniziativa volta all'acquisizione e alla successiva distruzione di milioni di libri usati. Come rivelato dal Washington Post, l'obiettivo del progett ... hwupgrade.it

Per allenare i suoi chatbot Anthropic ha distrutto milioni di libriCon un progetto segreto chiamato Project Panama, che per quanto sconcertante potrebbe essere più legale di altri ... ilpost.it

Un dipendente di Anthropic che guidava un team di ricerca sulla sicurezza dell’IA ha lasciato l’azienda, lanciando un cupo avvertimento su un mondo “in pericolo” e sulla difficoltà di lasciare che “i nostri valori guidino le nostre azioni”. Lo ha fatto senza ulteriori - facebook.com facebook