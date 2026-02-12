Le Centenarie per la pizza il rito della tradizione con il presidente Luciano

Sul lungomare di Napoli, al ristorante Antonio & Antonio, si è svolto l’ultimo evento ufficiale delle Centenarie. Gennaro Luciano, presidente dell’Unione Pizzerie Storiche Napoletane, ha riunito i pizzaioli più anziani e rispettati della città per celebrare la tradizione della pizza. Tra le onde di via Partenope, i partecipanti hanno condiviso ricordi e storie, mantenendo vivo il rito che da secoli caratterizza Napoli.

Tra i riflessi del lungomare partenopeo, là dove via Partenope accarezza le onde come un antico spartito marino, il ristorante Antonio & Antonio ha offerto il suo scenario all'ultimo convivio ufficiale promosso e organizzato da Gennaro Luciano, presidente dell'Unione Pizzerie Storiche Napoletane "Le Centenarie". A ricevere gli ospiti con quella signorile cordialità che appartiene alla tradizione dell'ospitalità napoletana è stato il patron Antonio Della Notte, anfitrione impeccabile di una riunione che ha superato i confini del semplice incontro associativo per trasformarsi in autentico rito identitario.

