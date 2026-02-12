Le Centenarie per la pizza il rito della tradizione con il presidente Gennaro Luciano

Gennaro Luciano, presidente delle “Le Centenarie”, ha organizzato una serata dedicata alla tradizione della pizza nel ristorante Antonio & Antonio, situato lungo il lungomare di Napoli. La scelta di questo locale, con il suo panorama sul mare, ha attirato molti appassionati e storici del settore, desiderosi di celebrare un rito che si tramanda da generazioni. La serata ha visto la partecipazione di pizzerie storiche e clienti affezionati, che hanno condiviso un momento di festa e di memoria.

NAPOLI – Tra i riflessi del lungomare partenopeo, là dove via Partenope accarezza le onde come un antico spartito marino, il ristorante Antonio & Antonio ha offerto il suo scenario all'ultimo convivio ufficiale promosso e organizzato da Gennaro Luciano, presidente dell'Unione Pizzerie Storiche Napoletane "Le Centenarie". A ricevere gli ospiti con quella signorile cordialità che appartiene alla tradizione dell'ospitalità napoletana è stato il patron Antonio Della Notte, anfitrione impeccabile di una riunione che ha superato i confini del semplice incontro associativo per trasformarsi in autentico rito identitario.