Lazio Pedro rassicura tutti | Nessuna frattura torno presto

La Lazio tira un sospiro di sollievo dopo l’infortunio di Pedro alla Cetilar Arena. Il giocatore ha subito un trauma alla caviglia destra, ma ha tranquillizzato tifosi e compagni: nessuna frattura e tornerà presto in campo.

Sospiro di sollievo per la Lazio dopo il grande spavento alla Cetilar Arena. Pedro ha rassicurato l’ambiente biancoceleste sulle proprie condizioni a seguito del violento trauma alla caviglia destra patito nel primo tempo del quarto di finale di Coppa Italia contro il Bologna. L’attaccante spagnolo, uscito in barella e trasportato d’urgenza in ospedale mentre i compagni strappavano il pass per la semifinale ai calci di rigore, ha comunicato tramite i propri profili social l’esito negativo degli esami strumentali, che hanno ufficialmente escluso fratture ossee. Il numero 9 della formazione guidata da Maurizio Sarri ha parlato di un infortunio “fortunatamente non grave”, nonostante le immagini del suo allontanamento dal campo — sorretto a spalla dallo staff medico senza riuscire a poggiare il piede — avessero fatto temere per un lungo stop. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Lazio, Pedro rassicura tutti: “Nessuna frattura, torno presto” Approfondimenti su Lazio Pedro “Desidero ringraziare tutti: tornerò sul podio molto presto”: il maestro Riccardo Chailly rassicura sulle sue condizioni di salute “rapidamente migliorate” Il maestro Riccardo Chailly rassicura sulle sue condizioni di salute, affermando che sono in rapido miglioramento dopo un malore che lo ha colpito durante una rappresentazione. Curtoni rassicura dopo la caduta: nessuna lesione, obiettivo superG olimpico Elena Curtoni rassicura i tifosi dopo la caduta a Crans-Montana. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Lazio Pedro Argomenti discussi: Pedro rassicura tutti dopo l'infortunio a Bologna in Coppa Italia. Come sta Pedro Gli ultimi aggiornamenti dopo Bologna-Lazio Serata dolceamara per la Lazio. Se da una parte c’è l’eroe Provedel, decisivo nei 90 minuti e glaciale ai rigori nella corsa verso la semifinale di Coppa Italia, dall’altra preoccupano le condizioni - facebook.com facebook Lazio in ansia per Pedro: come sta l'attaccante uscito in lacrime nel match di Coppa Italia ift.tt/TSWsPqw x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.