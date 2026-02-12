Lazio in semifinale di Coppa Italia Bologna ko ai rigori al Dall' Ara

Da ilgiornaleditalia.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Lazio vola in semifinale di Coppa Italia dopo aver superato il Bologna ai rigori all’Dall’Ara. Dopo una partita combattuta, i biancocelesti hanno trovato il gol con Castro e Noslin, ma è stato ai rigori che hanno avuto la meglio sui padroni di casa, campioni in carica. La sfida si è decisa dagli undici metri, con la Lazio che avanza nel torneo e il Bologna che lascia il campo sconfitto.

Dopo le reti di Castro e Noslin, i biancocelesti passano dagli 11 metri ed eliminano i campioni in carica BOLOGNA - Come per il Como ieri sera a Napoli, anche alla Lazio servono i calci di rigore per superare il Bologna all'Dall'Ara e strappare il pass per la semifinale di Coppa Italia dove ad attenderla c'è l'Atalanta. Noslin risponde a Castro per l'1-1 al termine dei due tempi regolamentari. Dagli undici metri fatali agli emiliani gli errori di due specialisti come Ferguson e Orsolini. Per Italiano e Sarri può essere la partita del riscatto, entrambi lo sanno e schierano la migliore formazione possibile: Orsolini, Odgaard e Cambiaghi nel terzetto d'archi rossoblu a sostegno della punta Castro. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

lazio in semifinale di coppa italia bologna ko ai rigori al dall ara

© Ilgiornaleditalia.it - Lazio in semifinale di Coppa Italia, Bologna ko ai rigori al Dall'Ara

Approfondimenti su Lazio CoppaItalia

Coppa Italia, Bologna fuori ai rigori: Lazio in semifinale

La Lazio supera il Bologna ai rigori e vola in semifinale.

La Lazio passa a Bologna ai rigori, è in semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta: decisivo Provedel

La Lazio batte il Bologna ai rigori e vola in semifinale di Coppa Italia.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Lazio CoppaItalia

Argomenti discussi: Pronostico Bologna-Lazio quote quarti di finale Coppa Italia; Atalanta in semifinale di Coppa Italia, ora Bologna-Lazio: cosa cambia se passano felsinei o capitolini; Bologna-Lazio, probabili: dal 1' Maldini e Cambiaghi; Bologna-Lazio: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia.

lazio in semifinale diLazio in semifinale di Coppa Italia: battuto il Bologna ai rigori. Provedel decisivoDopo il pareggio dei tempi regolamentari, Ferguson e Orsolini sbagliano dal dischetto. Il nuovo arrivato Taylor porta i biancocelesti al prossimo turno dove affronteranno l'Atalanta ... corrieredellosport.it

lazio in semifinale diProvedel para e Orsolini sbaglia: il Bologna si sfalda ai rigori, Lazio in semifinale di Coppa ItaliaRossoblù costretti a raccogliere l'ennesimo risultato negativo al Dall'Ara, Sarri sorride: i biancocelesti affronteranno l'Atalanta ... tuttosport.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.