Lazio in semifinale di Coppa Italia Bologna ko ai rigori al Dall' Ara

La Lazio vola in semifinale di Coppa Italia dopo aver superato il Bologna ai rigori all’Dall’Ara. Dopo una partita combattuta, i biancocelesti hanno trovato il gol con Castro e Noslin, ma è stato ai rigori che hanno avuto la meglio sui padroni di casa, campioni in carica. La sfida si è decisa dagli undici metri, con la Lazio che avanza nel torneo e il Bologna che lascia il campo sconfitto.

Dopo le reti di Castro e Noslin, i biancocelesti passano dagli 11 metri ed eliminano i campioni in carica BOLOGNA - Come per il Como ieri sera a Napoli, anche alla Lazio servono i calci di rigore per superare il Bologna all'Dall'Ara e strappare il pass per la semifinale di Coppa Italia dove ad attenderla c'è l'Atalanta. Noslin risponde a Castro per l'1-1 al termine dei due tempi regolamentari. Dagli undici metri fatali agli emiliani gli errori di due specialisti come Ferguson e Orsolini. Per Italiano e Sarri può essere la partita del riscatto, entrambi lo sanno e schierano la migliore formazione possibile: Orsolini, Odgaard e Cambiaghi nel terzetto d'archi rossoblu a sostegno della punta Castro.

