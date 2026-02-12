Lazio-Atalanta sabato 14 febbraio 2026 ore 18 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Di fronte due difese di ferro

La partita tra Lazio e Atalanta, in programma sabato 14 febbraio alle 18:00 all’Olimpico, si gioca perché entrambe le squadre vogliono consolidare la loro posizione in classifica. La sfida vedrà due difese molto solide, pronte a bloccare gli attacchi avversari. La Lazio cerca punti importanti per avvicinarsi alle zone alte, mentre l’Atalanta punta a mantenere il ritmo e recuperare dopo alcune partite senza vittoria. Gli allenatori hanno già annunciato le formazioni ufficiali, puntando su giocatori chiave come Immobile e Muriel.

Lazio e Atalanta si affronteranno in semifinale di Coppa Italia più avanti ma intanto sono di fronte sabato all'Olimpico per il prossimo turno di Serie A. Sei punti dividono le due squadre, con i biancocelesti che al momento sono noni e abbastanza lontani dalle coppe europee. La squadra di Sarri vive una fase tutto sommato.