Lazio-Atalanta sabato 14 febbraio 2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici Di fronte due difese di ferro

Lazio e Atalanta si sfidano sabato alle 18:00 allo stadio Olimpico, un match che mette di fronte due difese solide e abituate a concedere poco agli avversari. La partita si presenta come un’occasione importante per entrambe le squadre di migliorare la propria posizione in classifica. La Lazio vuole sfruttare il fattore casalingo, mentre l’Atalanta punta a confermare la propria solidità difensiva in trasferta.

Lazio e Atalanta si affronteranno in semifinale di Coppa Italia più avanti ma intanto sono di fronte sabato all’Olimpico per il prossimo turno di Serie A. Sei punti dividono le due squadre, con i biancocelesti che al momento sono noni e abbastanza lontani dalle coppe europee. La squadra di Sarri vive una fase tutto sommato. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Sabato alle 18 all’Olimpico, Lazio e Atalanta scendono in campo per il match di Serie A.

