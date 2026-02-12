Lavoro esperti | Impegno per aumento richiesta di benessere psicofisico

A Roma, esperti di salute mentale e lavoro parlano di un cambiamento importante. Sempre più aziende si impegnano a migliorare il benessere psicofisico dei dipendenti. Si cerca di ridurre lo stress e di creare ambienti di lavoro più sani. La tendenza si fa strada, anche se ci sono ancora molte difficoltà da superare.

Roma, 12 feb. (Adnkronos Salute) - Nel mondo del lavoro è in atto una trasformazione culturale profonda. Sempre più persone non cercano soltanto una retribuzione adeguata, ma chiedono che l'ambiente lavorativo contribuisca al loro benessere complessivo, fisico e mentale. E' il tema dell'episodio 'Benessere e lavoro: un obiettivo per il sistema Paese' del vodcast 'Ssn - Salute, sostenibilità e nuove frontiere', realizzato da Adnkronos in collaborazione con AbbVie e disponibile da oggi sui canali YouTube, Spotify e nella sezione Podcast di adnkronos.com. Ospiti dell'episodio sono l'onorevole Ilenia Malavasi, membro della Commissione Sanità della Camera dei deputati, ed Emanuela Vacca Maggiolini, Hr Director di AbbVie Italia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

