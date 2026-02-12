Lavoro al via ‘Ricomincia da te’ un percorso gratuito per il rilancio professionale delle donne

Questa mattina è partito ‘Ricomincia da te’, un percorso gratuito dedicato alle donne che vogliono tornare nel mondo del lavoro o cambiare direzione. L’iniziativa aiuta a ripartire, offrendo supporto concreto per rimettersi in gioco, anche pensando all’autoimprenditoria. Le partecipanti potranno ricevere assistenza per riposizionarsi o scoprire nuove opportunità professionali.

Ripartire da sé, con il giusto supporto. È questo l’obiettivo di ‘Ricomincia da te’, il percorso gratuito di accompagnamento al lavoro rivolto alle donne che desiderano rientrare nel mondo professionale, riposizionarsi o esplorare nuove possibilità, inclusa l’autoimprenditoria. Il percorso è promosso da Apeiron, in collaborazione con Adecco, Comune di Cesena e Casa Bufalini, grazie al sostegno della Regione Emilia-Romagna, nell’ambito del progetto “Her Chance – Nuovi percorsi per il rilancio dell’occupazione femminile”. Spesso la difficoltà nella ricerca di lavoro non è legata alla mancanza di competenze, ma all’assenza di un affiancamento qualificato.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Approfondimenti su Ricomincia da te

Ultime notizie su Ricomincia da te

