Lavoro agile in Sicilia | via libera a 18 milioni l’anno per nuove assunzioni

La Sicilia apre le porte al lavoro smart. La Regione ha approvato un piano triennale che mette a disposizione 18 milioni di euro all’anno per nuove assunzioni e incentivi all’occupazione stabile. L’obiettivo è promuovere il lavoro agile e sostenere le aziende dell’isola, creando più opportunità di lavoro e migliorando le condizioni dei lavoratori.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un piano triennale per incentivare occupazione stabile e smart working. La Regione dà il via a una nuova strategia per sostenere l’occupazione e promuovere il lavoro agile nell’Isola. La giunta regionale ha approvato un plafond di 18 milioni di euro all’anno per ciascuno dei prossimi tre anni (2026-2027-2028) destinato alle imprese che effettueranno nuove assunzioni a tempo indeterminato in modalità agile. Il provvedimento rientra nello schema di decreto attuativo della legge regionale dedicata agli incentivi per il lavoro agile – il cosiddetto South working – ed è stato approvato su proposta del presidente della Regione Renato Schifani, nella sua veste di assessore al Lavoro e alle Politiche sociali ad interim, d’intesa con l’assessore all’Economia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Lavoro agile in Sicilia: via libera a 18 milioni l’anno per nuove assunzioni Approfondimenti su Lavoro Agile Sicilia, via libera agli incentivi per il lavoro agile: 18 milioni l’anno per nuove assunzioni La regione Sicilia ha deciso di sostenere il lavoro agile con un investimento di 18 milioni di euro ogni anno per i prossimi tre anni. Sicilia, turismo in crescita: destagionalizzazione porta benefici economici e nuove opportunità di lavoro nell’anno. La Sicilia vede un aumento dei visitatori anche fuori stagione. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Lavoro Agile Argomenti discussi: MPS RSA Sicilia e Calabria: strega comanda colore; Nuovi concorsi Agenzia delle Entrate 2026: cosa prevede il PIAO 2026–2028; Dipendenti regionali, ok definitivo al nuovo contratto: tutti gli aumenti previsti; Carceri, Sicilia tra regioni pilota dello Sportello lavoro per reinserimento detenuti. Giunta approva agevolazioni per il lavoro agile, Schifani: Un plafond di 18milioni per le imprese che assumeranno nei prossimi 3 anniPronta a partire una misura in grado di favorire nuove assunzioni di lavoro nell’isola in modalità agile. La giunta regionale ha approvato la costituzione di un plafond di 18 milioni annui per ciascun ... ilsicilia.it Lavoro agile, incentivi per chi assume. La Regione stanzia 18 mln per tre anniAgevolazioni per le imprese che assumono in Sicilia in modalità agile. La giunta regionale ha approvato la costituzione di un plafond di 18 milioni di euro per tre anni per erogare contributi a fondo ... siracusaoggi.it Presidio con musica techno davanti agli uffici contro la decisione dell'azienda di ritirare la possibilità di fare lavoro agile - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.