Lavori ok Atm | Ora la metro è accessibile

La metropolitana di Milano è ora completamente accessibile, compresi i treni più vecchi. Atm annuncia di aver raggiunto l’obiettivo, promettendo di rendere la rete pronta prima dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali. La novità riguarda sia i cittadini con disabilità sia i visitatori, che potranno muoversi più facilmente in città. L’azienda spiega che i lavori sono stati completati in tempo utile, garantendo un servizio più inclusivo e accessibile a tutti.

Nel dettaglio, "sono entrati in servizio in questi giorni 43 nuovi ascensori e 28 montascale sulle prime due linee metropolitane, rendendo così la linea M1 totalmente fruibile e la linea M2 fruibile al 91%, per poi arrivare al completamento nei prossimi mesi con le ultime tre stazioni (Cascina Antonietta, Cascina Burrona e Villa Pompea).

