Lavori allo stadio di Castellammare da cinque milioni di euro

Sono iniziati i lavori di ristrutturazione allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia. L’intervento, dal costo di circa cinque milioni di euro, mira a migliorare le strutture e rendere lo stadio più sicuro e confortevole per tifosi e squadre. I lavori sono partiti da alcune settimane e si prevedono durino diversi mesi. La speranza è di vedere presto il ritorno di partite più importanti in uno stadio completamente rinnovato.

"Il 'Romeo Menti' non è soltanto uno stadio, la casa della Juve Stabia, ma un luogo di identità, passione e aggregazione. Vogliamo uno stadio sempre più sicuro, moderno e pienamente accessibile, ma anche ospitale, capace di accogliere famiglie, bambini e tifosi in un clima di serenità e nel pieno rispetto della legalità. Il nostro obiettivo è promuovere il tifo sano e restituire al 'Menti' il ruolo di spazio di condivisione e che possa essere vissuto da tutti", così, in una nota, il sindaco di Castellammare di Stabia, Luigi Vicinanza, e il vicesindaco, con delega ai lavori pubblici, Giuseppe Di Capua, nell'annunciare l'approvazione in giunta del progetto, da cinque milioni di euro, di adeguamento e riqualificazione dello stadio cittadino finanziato con fondi del PR Campania FESR 2021-2027, aprendo ufficialmente la strada a un intervento che punta a rendere l'impianto più moderno, sicuro e accessibile.

