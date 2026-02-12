Lavoravo in uno studio legale ero ossessionato dal successo così Paolo si è ammalato di lavoro e a Monza anche tanti altri

Paolo, come molti altri a Monza, ha iniziato a sentire i sintomi dello stress da lavoro. Ansia, insonnia e cuore che batte forte sono diventati problemi quotidiani. La pressione sul lavoro, che una volta sembrava solo una questione di ambizione, ora si trasforma in una vera e propria emergenza di salute.

Ansia, disturbi del sonno, battito accelerato: i sintomi dello stress da lavoro sono chiari, leggibili, tanto attuali quanto esponenzialmente in crescita.In Italia i lavoratori non stanno così bene, anzi: l'indagine Osh Pulse 2025, pubblicata da Eu-Osha in occasione della Giornata mondiale della.

