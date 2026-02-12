Lavoratori civili del ministero della Difesa ecco quali le prospettive per il personale operante in Sicilia

Oggi si è tenuta una riunione molto partecipata tra i lavoratori civili del ministero della Difesa in Sicilia. La Cisl Fp Sicilia ha organizzato l'incontro per parlare del rinnovo del contratto collettivo nazionale, che riguarda il periodo 2025-2027, e delle novità nel contratto integrativo della Difesa. I lavoratori hanno espresso le loro preoccupazioni e si aspettano aggiornamenti sulle prossime mosse.

Si è svolta oggi una giornata di confronto molto partecipata con i lavoratori civili del ministero della Difesa, organizzata dalla Cisl Fp Sicilia, per fare il punto sul rinnovo del Ccnl Funzioni Centrali 2025-2027 e sulle novità del contratto integrativo della Difesa. Un appuntamento utile per aggiornare il personale operante nell'isola sullo stato delle trattative e sulle prospettive che riguardano direttamente la loro condizione lavorativa. A intervenire è stato il coordinatore nazionale Cisl Fp Difesa, Alessandro Ansuisi, che ha concentrato il suo contributo sugli aspetti legati al contratto integrativo della Difesa.

