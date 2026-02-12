Durante la gara di hockey alle Olimpiadi, un uomo slovacco, latitante dal 2010, è stato arrestato davanti agli occhi di tutti. L’appassionato di hockey si era registrato con il suo nome, forse convinto di poter passare inosservato. Invece, è stato fermato dalle forze dell’ordine proprio mentre seguiva la partita della sua nazionale. La sua fuga di 16 anni si è conclusa tra gli applausi di chi assisteva alla partita.

Ha raggiunto l’Italia per seguire la gara di hockey della nazionale del suo Paese. Peccato che fosse ricercato da 16 anni per un ordine di cattura emesso dal tribunale di Bolzano nel 2010. Così è stato raggiunto nel suo alloggio poco distante dal centro di Milano ed è stato arrestato. Protagonista della vicenda è un 44enne slovacco, che si era registrato con il suo vero nome presso una struttura ricettiva. Quel check-in ha fatto scattare l’alert e le manette. Un latitante alle Olimpiadi Ansa scrive che l’arresto è avvenuto mercoledì 11 febbraio a Milano, in zona Baggio, dove il 44enne aveva prenotato un alloggio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Latitante slovacco dal 2010 arrestato alle Olimpiadi durante la gara di hockey, si è registrato col suo nome

