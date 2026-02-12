L’Atalanta orfana di De Ketelaere | l’operazione al ginocchio lo mette fuori gioco contro Lazio e Borussia Dortmund

Bergamo, 12 febbraio 2026 – Charles De Ketelaere salta almeno un mese di partite. L’attaccante dell’Atalanta si è infortunato lunedì durante il riscaldamento prima della partita contro la Cremonese. Oggi si è sottoposto a un intervento chirurgico al ginocchio destro, un’artroscopia per rimuovere la parte lesionata del menisco. La squadra dovrà fare a meno di lui contro Lazio e Borussia Dortmund.

Bergamo, 12 febbraio 2026 – L'Atalanta perde Charles De Ketelaere per circa un mese. Questo pomeriggio il 25enne attaccante belga, dopo l'infortunio subito lunedì nel riscaldamento della gara casalinga contro la Cremonese, è stato sottoposto immediatamente ad artroscopia del ginocchio destro per meniscectomia selettiva interna, dunque con asportazione solo della parte lesionata, un intervento chirurgico meno invasivo di quanto inizialmente preventivato. Evitato, pertanto, il rischio di uno stop di tre mesi.

