L’asilo di Soci resta chiuso. Il ricorso del Comune è stato respinto e le famiglie continuano a chiedere risposte chiare sui tempi di riapertura. Dopo il consiglio comunale aperto, la situazione non si sblocca. La morte del bambino di due anni pesa ancora sulla comunità.

di Sonia Fardelli Dopo il consiglio comunale aperto, ancora una novità sulla vicenda dell’asilo nido di Soci chiuso da tre mesi in seguito alla morte di un bambino di due anni. Ieri mattina è arrivata la risposta ufficiale della Procura della Repubblica all’istanza di dissequestro presentata dal Comune tramite il proprio legale: l’istanza è stata rigettata e la struttura rimane quindi sotto sequestro. "Alla luce di questo esito, come già concordato con le famiglie nel Consiglio comunale aperto – dice il sindaco Filippo Vagnoli – l’amministrazione velocizzerà in modo concreto la valutazione della sede alternativa individuata presso la scuola dell’infanzia Mencarelli Stazione, percorrendo tutti i passaggi già avviati necessari con Asl e uffici tecnici per verificare fattibilità, tempi e interventi richiesti, con l’obiettivo di aprire un nido temporaneo in attesa del futuro dissequestro della struttura originaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’asilo della tragedia resta chiuso. Respinto il ricorso del Comune. Le famiglie chiedono tempi certi

