Lascio il Pd Terremoto a sinistra il big molla Elly Schlein così | l’annuncio

L’europarlamentare Pina Picierno ha annunciato di lasciare il Partito Democratico. Durante l’ultima direzione, ha chiesto se ancora ci sia spazio per i riformisti di cultura liberaldemocratica nel partito. La discussione si è accesa, e l’annuncio ha fatto tremare la leadership di Schlein, lasciando il partito diviso e con molte domande su quale sarà il futuro dei democratici.

«C'è ancora posto per noi riformisti di cultura liberaldemocratica dentro il Pd?». È la domanda che l'europarlamentare Pina Picierno ha rivolto alla segretaria Elly Schlein durante l'ultima direzione del partito, come riportato da Il Sole 24 Ore nell'intervista che ha acceso il dibattito interno ai dem. Il confronto si è acceso in vista del referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo, con la richiesta ai dirigenti e ai militanti di sostenere con decisione le ragioni del No. Una linea che ha messo in difficoltà l'area riformista, già critica verso quella che viene percepita come una svolta marcata a sinistra della segreteria Schlein.

