L’arte e la celebrazione di Geppetto
Domani sera il Minimal Teatro di Empoli ospita l’ultimo spettacolo della rassegna
EMPOLI Il sipario del Minimal Teatro di Empoli torna ad aprirsi domani sera alle 21 per l’ultimo spettacolo della rassegna " Teatri di Confine ". Protagonista sul palco Debora Mattiello (nella foto), che porterà in scena " Geppetto ", una produzione di Fondazione Sipario Toscana tratta da "Le avventure di Pinocchio" di Carlo Collodi con la drammaturgia di Tonio De Nitto e Debora Mattiello, regia di De Nitto. "Geppetto" rilegge la fiaba di Pinocchio attraverso la figura del falegname, in una celebrazione della sua capacità di trasformare il legno in materia viva. Geppetto vive nella città del mobile, dove tutti conoscono l’arte di animare il legno, cavandone fuori meraviglie. 🔗 Leggi su Lanazione.it
