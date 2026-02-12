L’Arte del Futuro sbarca a Roma | tra AI realtà virtuale e i segreti di Leonardo

L’Arte del futuro invade Roma con quattro giorni di eventi tra l’Accademia di Belle Arti e l’Ara Pacis. Artisti, studenti e appassionati si riuniscono per scoprire come intelligenza artificiale, realtà virtuale e nuove tecnologie stanno cambiando il modo di creare. Tra esposizioni e dimostrazioni, si cerca di capire quali sono le novità più interessanti e come queste influenzeranno l’arte di domani.

Quattro giorni di eventi tra l'Accademia di Belle Arti e l'Ara Pacis per scoprire come la tecnologia sta rivoluzionando il mondo della creatività. Mostre multimediali, installazioni VR e i più grandi esperti internazionali si danno appuntamento nella Capitale. Roma si conferma capitale dell'innovazione culturale con il progetto EAR (Enacting Artistic Research). Dal 16 al 19 febbraio 2026, l' Accademia di Belle Arti di Roma ospita un doppio convegno internazionale che promette di farci guardare l'arte con occhi nuovi: dai segreti nascosti sotto le pennellate dei grandi maestri del passato fino alle frontiere dell'Intelligenza Artificiale.

