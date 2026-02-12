Lanciato il missile europeo di Hypersonica | cos' è lo Scooter HS-1H e come può sfidare russi e cinesi

Una start-up anglo-tedesca ha testato con successo il suo missile ipersonico in Norvegia. Il prototipo, chiamato Scooter HS-1, ha raggiunto oltre Mach 6 e vola già a una distanza superiore ai 300 chilometri. Ora l’obiettivo è portare a termine il primo missile europeo di questo tipo entro il 2029, sfidando Russia e Cina.

Hypersonica, una start up anglo-tedesca, ha compiuto un passo significativo verso la realizzazione del primo missile ipersonico europeo entro il 2029, dopo che il primo volo di prova effettuato in Norvegia il 3 febbraio ha spinto il prototipo del vettore, denominato "Scooter HS-1" a oltre Mach 6 e con una gittata di oltre 300 chilometri. Un test dall'esito positivo. Hypersonica ha affermato che tutti i sistemi hanno funzionato durante le fasi di salita e discesa, con prestazioni convalidate fino al livello dei singoli sottocomponenti a velocità ipersoniche. Il veicolo di lancio monostadio è stato progettato per acquisire esperienza nei test di volo, gestire i sistemi di carico utile in condizioni di volo ipersonico e raccogliere dati dai sensori per la convalida del sistema e la calibrazione del modello.

