L’amore si muove conquista il pubblico | serata sold out tra musica e inclusione con Loredana Errore

La serata al Galoppatoio reale di Portici si è conclusa con il tutto esaurito. Sul palco, Loredana Errore ha portato musica e messaggi di solidarietà, attirando un pubblico entusiasta. È stata una serata di arte e impegno civile, che ha saputo unire spettacolo e sensibilità sociale in modo naturale e diretto.

Al Galoppatoio reale di Portici sesta edizione della manifestazione ideata da Alberico Lombardi. Incasso devoluto all’associazione Pestalozzi e partecipazione intensa con performance, testimonianze e danza inclusiva Una serata di arte, condivisione e impegno civile capace di unire spettacolo e sensibilità sociale. La sesta edizione della manifestazione “L’amore si muove”, andata in scena al Galoppatoio reale di Portici, ha registrato il tutto esaurito confermandosi come uno dei progetti inclusivi più partecipati e significativi dedicati al tema della disabilità. L’intero incasso è stato destinato all’associazione Pestalozzi.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

