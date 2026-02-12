L’amore passa dai libri usati | Bookbot svela i romance preferiti dagli italiani

In Italia, sempre più persone riscoprono il piacere di leggere i romanzi d’amore usati. Bookbot ha svelato quali sono i titoli preferiti dagli italiani in questa categoria. Mentre il mondo corre, alcuni scelgono di prendersela con calma e di trovare conforto tra le pagine di libri di seconda mano. La passione per i romance non si ferma, anzi, cresce tra chi cerca storie emozionanti senza spendere troppo.

In un’epoca in cui tutto corre veloce, dove gli algoritmi suggeriscono letture e le librerie online offrono consegne in ventiquattro ore, c’è chi sceglie di rallentare. Di cercare tra le pagine già sfogliate da altri, tra le copertine che portano i segni del tempo, quel volume speciale da regalare alla persona amata. Perché il 14 febbraio non è solo la festa degli innamorati, ma anche di chi si innamora delle storie. Le storie d’amore che gli italiani comprano e vendono. Bookbot, piattaforma internazionale specializzata in libri usati, ha analizzato sei mesi di attività degli utenti italiani per scoprire quali romanzi d’amore circolano di più nel nostro Paese. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - L’amore passa dai libri usati: Bookbot svela i romance preferiti dagli italiani Approfondimenti su Bookbot Romance Roma. Analisi di Bookbot su “Italiani e libri usati”: in base ai dati rilevati dalla piattaforma, 6 utenti su 10 sono donne e 1 su 4 under 25. Il Lazio seconda in Italia Quali sono gli scooter preferiti dagli italiani? Eccoli Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Li avete riconosciuti tutti #booktok #booktube #spicy #romance Ultime notizie su Bookbot Romance Argomenti discussi: L’amore passa, la fame no: ristoranti MICHELIN per San Valentino; San Valentino diverso a Napoli: incontri speciali con i cani da adottare; Se l’amore passa dalla tavola: il 64,9% di italiani cucina per la persona amata 1 volta a settimana; A San Valentino l’amore passa dalla tavola.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.