L’ammucchiata del No ha perso ogni freno Non solo dicono balle | si contraddicono pure

L’ultima manifestazione contro il governo si è trasformata in una vera e propria confusione. I partecipanti si sono scagliati l’uno contro l’altro, senza più controllo, gridando e spintonandosi. Chi era presente racconta di urla, bandiere sventolate e qualche scontro tra gruppi opposti. La situazione è degenerata in pochi minuti, lasciando tutti sgomenti. Nessuno si aspettava un simile spettacolo di caos tra chi si opponeva alle politiche attuali.

Per Nicola Gratteri solo i ricchi potranno difendersi. La figlia di Walter Tobagi tira in ballo la P2. Mentre Luciano Violante si inventa la «Casta dei pm». Più si avvicina la data del voto e più chi si oppone alla riforma della giustizia le spara grosse. Infatti, non passa giorno senza che dal fronte del No non si minaccino conseguenze catastrofiche se gli italiani il 22 e 23 marzo decideranno di dire Sì alle modifiche costituzionali volute dal ministro Carlo Nordio.

