L’albo d’oro del superG femminile alle Olimpiadi | Federica Brignone terza azzurra a trionfare dopo Ceccarelli e Compagnoni!

L’Italia torna a vincere l’oro nel superG femminile alle Olimpiadi Invernali. Federica Brignone conquista il terzo titolo azzurro in questa specialità, dopo le vittorie di Deborah Compagnoni nel 1992 e Daniela Ceccarelli nel 2002. È la terza volta che l’Italia sale sul gradino più alto del podio in questa disciplina, e la gara si è conclusa con un successo che riempie di orgoglio tutto il movimento dello sci alpino.

Per la terza volta nella storia, in undici edizioni, l’Italia conquista l’oro alle Olimpiadi Invernali nel superG femminile dello sci alpino: prima di Federica Brignone a Milano Cortina 2026 c’erano riuscite, infatti, ad Albertville 1992 Deborah Compagnoni ed a Salt Lake City 2002 Daniela Ceccarelli. Al comando c’è l’Austria con quattro affermazioni, dato che il Paese mitteleuropeo ha vinto la prima edizione, a Calgary 1988, con Sigrid Wolf, e poi ha vinto per tre edizioni consecutive, da Torino 2006, con Michaela Dorfmeister, passando per Vancouver 2010, con Andrea Fischbacher, e chiudendo a Sochi 2014, con Anna Fenninger. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - L’albo d’oro del superG femminile alle Olimpiadi: Federica Brignone terza azzurra a trionfare dopo Ceccarelli e Compagnoni! Approfondimenti su Milano Cortina 2026 Federica Brignone oro in SuperG alle Olimpiadi 2026: impresa dell’azzurra dopo l’infortunio Federica Brignone ha vinto l’oro nel SuperG alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Federica Brignone, chi è l’azzurra che ha vinto l’oro alle Olimpiadi 2026 in SuperG Federica Brignone sorride ai giochi di Milano Cortina 2026. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: Istituzione dell’Albo d’Oro degli Internati Militari Italiani di Parma; Albo d'oro Atp Finals: tutti i vincitori e i record dei Maestri; Panchina d'Oro 2024/25: Antonio Conte vince per la quinta volta. Tutti i premiati; Catania, l’albo d’oro della Candelora: 1998–2026. Catania, l’albo d’oro della Candelora: 1998–2026La Candelora d’oro è la più alta onorificenza civica conferita dal Comune di Catania nell’ambito dei festeggiamenti di Sant’Agata, patrona della città. Viene consegnata ogni anno, tradizionalmente all ... catania.liveuniversity.it Us Open 2025, l’albo d’oro: tutti i vincitori dal 2000Nel nuovo millennio due successi italiani, con Jannik Sinner campione nel 2024 e Flavia Pennetta nel 2015 nella finale tutta azzurra con Roberta Vinci. Dai cinque successi di fila di Roger Federer ai ... lettera43.it Federica Brignone ha vinto l’oro sotto gli occhi del Presidente Sergio Mattarella, che dopo la gara ha voluto incontrare la sciatrice azzurra per complimentarsi così - facebook.com facebook Il presidente della Repubblica Sergio #Mattarella si congratula con Federica #Brignone per la vittoria del #SuperG olimpico. Sulla neve di #Cortina, il Capo dello Stato, che indossa il giaccone bianco dell'Italia, ha stretto la mano alla sciatrice azzurra. " x.com

