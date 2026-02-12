Lago Gorgo vuoto per una valvola guasta agricoltori senz’acqua mentre la pioggia finisce a mare

Da agrigentonotizie.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lago Gorgo rimane vuoto perché una valvola guasta impedisce di tenere l’acqua. Gli agricoltori della zona non riescono a irrigare i campi, anche se piove molto da giorni. L’acqua finisce nel mare, lasciando i campi senza risorsa. La situazione si ripete, e i coltivatori sono sempre più preoccupati.

Bacino destinato all’irrigazione fermo da anni per un intervento mai eseguito. Dalla piana di Ribera a Cattolica Eraclea campi assetati e produttori esasperati: “Si gioca con il futuro delle famiglie” Piove senza sosta, gli invasi si riempiono e l’acqua scorre verso il mare. Ma nei campi dell’entroterra riberese l’irrigazione resta un miraggio. È il paradosso che torna ad accendersi attorno al lago Gorgo, bacino a uso esclusivamente agricolo che continua a rimanere vuoto a causa della mancata riparazione della valvola di fondo. La decisione di non riempire l’invaso, legata proprio a questo guasto, risale a tempo fa e il problema si trascina ormai da anni.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

Approfondimenti su Lago Gorgo

Eolie, l'anno finisce senz'acqua

L’isola di Lipari, nelle Eolie, si trova ad affrontare una grave emergenza idrica nel 2025.

Interruzioni idriche a Francavilla al mare: notti senz'acqua

A causa della riduzione della portata della sorgente Val di Foro e dell’aumento dei consumi, alcune zone di Francavilla al Mare stanno vivendo interruzioni idriche straordinarie, con notti senz'acqua e chiusure temporanee delle linee.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Lago Gorgo

Argomenti discussi: Ribera: Interrogazione dell’on. Carmelo Pace alla Regione sul lago Gorgo di Montallegro vuoto; Crisi irrigua, Liberi Agricoltori sollecita riempimento del Lago Gorgo di Montallegro; Montallegro: Il lago Gorgo è vuoto , l’acqua va a mare; Ribera: Elezioni amministrative, tre possibili candidati a sindaco.

lago gorgo vuoto perLago Gorgo vuoto per una valvola guasta, agricoltori senz’acqua mentre la pioggia finisce a mareBacino destinato all’irrigazione fermo da anni per un intervento mai eseguito. Dalla piana di Ribera a Cattolica Eraclea campi assetati e produttori esasperati: Si gioca con il futuro delle famiglie ... agrigentonotizie.it

lago gorgo vuoto perNiente acqua nel lago Gorgo, la denuncia del Consorzio Arancia di Ribera DOPSi hanno notizie sulla sistemazione di una valvola di fondo e questo ha gettato nello sconforto gli agricoltori e produttori ... grandangoloagrigento.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.