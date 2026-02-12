Lago Gorgo vuoto per una valvola guasta agricoltori senz’acqua mentre la pioggia finisce a mare

Lago Gorgo rimane vuoto perché una valvola guasta impedisce di tenere l’acqua. Gli agricoltori della zona non riescono a irrigare i campi, anche se piove molto da giorni. L’acqua finisce nel mare, lasciando i campi senza risorsa. La situazione si ripete, e i coltivatori sono sempre più preoccupati.

Bacino destinato all’irrigazione fermo da anni per un intervento mai eseguito. Dalla piana di Ribera a Cattolica Eraclea campi assetati e produttori esasperati: “Si gioca con il futuro delle famiglie” Piove senza sosta, gli invasi si riempiono e l’acqua scorre verso il mare. Ma nei campi dell’entroterra riberese l’irrigazione resta un miraggio. È il paradosso che torna ad accendersi attorno al lago Gorgo, bacino a uso esclusivamente agricolo che continua a rimanere vuoto a causa della mancata riparazione della valvola di fondo. La decisione di non riempire l’invaso, legata proprio a questo guasto, risale a tempo fa e il problema si trascina ormai da anni.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

