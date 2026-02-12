Laegreid | Mi pento di aver parlato del tradimento alla mia ex fidanzata Ha visto cos'ha combinato

Laegreid si scusa pubblicamente per aver parlato del tradimento con la sua ex fidanzata. Il biatleta norvegese ammette di aver sbagliato a rivelare dettagli personali e ora si dice pentito di aver reso pubblico qualcosa che avrebbe dovuto rimanere privato. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti appassionati e ora lui cerca di fare chiarezza sui propri sentimenti.

Il biatleta norvegese ha espresso profondo rammarico per la piega inaspettata che ha preso la sua vicenda. "Mi sono sentito come un elefante in una stanza. Mi pento per quello che ho fatto".🔗 Leggi su Fanpage.it

L'ex fidanzata di Laegreid ha deciso di parlare dopo che il video in cui l'atleta ammette il tradimento e chiede scusa è diventato virale.

L’atleta norvegese ha deciso di parlare apertamente davanti alle telecamere.

