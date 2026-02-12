Ladispoli al via le opere contro l’erosione | il progetto da 9,5 milioni

Ladispoli ha dato il via alle opere contro l’erosione della costa. Dopo mesi di lavori preparatori e discussioni, oggi sono partiti i lavori veri e propri. Il progetto, del valore di 9,5 milioni di euro, prevede interventi per mettere in sicurezza la spiaggia e le zone più a rischio. La città aspetta da tempo questa svolta, e ora i lavori sono ufficialmente partiti.

Ladispoli, 12 febbraio 2026 – Finalmente ci siamo: dopo tanto impegno e un immane lavoro, Ladispoli è pronta a partire e ad iniziare le opere a difesa della propria costa. Giovedì 12 febbraio, presso l’Aula consiliare di Palazzo Falcone, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del progetto, che sarà realizzato grazie a un finanziamento complessivo di 9,5 milioni di euro e quindi al fondamentale sostegno economico della Regione Lazio, che ha recentemente incrementato il proprio contributo di ulteriori 3,5 milioni di euro. Ad aprire l’evento è stato il sindaco Alessandro Grando, che nel suo intervento di saluto ha spiegato quanto questo progetto fosse “molto atteso”, descrivendolo come “un intervento strategico per il futuro della nostra città”.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

