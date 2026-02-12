L’addio tra auto e moto | Teniamo vivo il ricordo

Da ilgiorno.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due cortei di moto hanno seguito il feretro di Michele Forastieri, portandolo dalla casa funeraria alla chiesa e poi al cimitero. Gli amici e i conoscenti hanno reso omaggio alla sua passione per i motori, con le moto che hanno accompagnato l’ultimo viaggio di Michele. La scena è stata semplice ma piena di emozione, un addio tra auto e moto che resterà impresso a chi lo ha conosciuto.

Due cortei, dalla casa funeraria fino alla parrocchia e poi dalla chiesa al cimitero. In entrambi le moto hanno accompagnato Michele Forastieri Cosenza nell’ultimo viaggio, rendendo omaggio alla sua grande passione: i motori. Il funerale del ventiduenne, morto nello schianto tra giovedì 5 e venerdì 6 febbraio in viale Europa a Saronno, si è celebrato ieri mattina nella chiesa di Sant’Alessandro. L’intera comunità si è stretta attorno ai familiari e agli amici, riempiendo il sagrato in un’atmosfera di profonda emozione. Partito dalla casa funeraria a Gerenzano, il feretro ha attraversato il Saronnese accompagnato da decine di motociclisti e automobilisti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

l8217addio tra auto e moto teniamo vivo il ricordo

© Ilgiorno.it - L’addio tra auto e moto: "Teniamo vivo il ricordo"

Approfondimenti su Michele Forastieri

Il Giorno della Memoria. La Provincia consegna trenta pietre d’inciampo: "Teniamo vivo il ricordo"

In occasione del Giorno della Memoria, la Provincia ha consegnato trenta Pietre d’Inciampo, simboli di memoria e rispetto.

Frontale tra auto e bus, Jonathan muore a 19 anni. La famiglia dona gli organi: “Resti vivo il suo ricordo”

Un grave incidente ha coinvolto un’auto e un bus, portando alla tragica perdita di Jonathan Mastrovito, 19 anni.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

FULL VIDEO: 60 Days of a Single Mother's Hard Life: Helped by a Kind CEO in the Best Circumstances

Video FULL VIDEO: 60 Days of a Single Mother's Hard Life: Helped by a Kind CEO in the Best Circumstances

Ultime notizie su Michele Forastieri

Argomenti discussi: L’addio tra auto e moto: Teniamo vivo il ricordo; Travolto da auto a Fossacesia. Domani l'addio a Franco Di Silverio; Addio a Luciano Galassi, appassionato di auto antiche e socio storico del Crame; Auto elettriche, esenzioni addio: arrivano le tasse. Dallo Uk al Giappone ecco come e quanto si paga.

l addio tra autoL’addio tra auto e moto: Teniamo vivo il ricordoCaronno saluta Michele Forastieri Cosenza, morto nello schianto di Saronno. Il parroco dall’altare: era un ragazzo dal sorriso pronto, sapeva stare con gli altri. ilgiorno.it

Mercato auto, addio alle piccole Spider: l’Europa spegne il gusto di guidareIl mercato auto dice addio alle piccole Spider e coupé: normativa, emissioni e mode green cancellano un pezzo di cultura automobilistica Nel martoriato mercato delle autovetture ci sono due fenomeni ... panorama.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.