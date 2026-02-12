L’addio tra auto e moto | Teniamo vivo il ricordo

Due cortei di moto hanno seguito il feretro di Michele Forastieri, portandolo dalla casa funeraria alla chiesa e poi al cimitero. Gli amici e i conoscenti hanno reso omaggio alla sua passione per i motori, con le moto che hanno accompagnato l’ultimo viaggio di Michele. La scena è stata semplice ma piena di emozione, un addio tra auto e moto che resterà impresso a chi lo ha conosciuto.

Due cortei, dalla casa funeraria fino alla parrocchia e poi dalla chiesa al cimitero. In entrambi le moto hanno accompagnato Michele Forastieri Cosenza nell'ultimo viaggio, rendendo omaggio alla sua grande passione: i motori. Il funerale del ventiduenne, morto nello schianto tra giovedì 5 e venerdì 6 febbraio in viale Europa a Saronno, si è celebrato ieri mattina nella chiesa di Sant'Alessandro. L'intera comunità si è stretta attorno ai familiari e agli amici, riempiendo il sagrato in un'atmosfera di profonda emozione. Partito dalla casa funeraria a Gerenzano, il feretro ha attraversato il Saronnese accompagnato da decine di motociclisti e automobilisti.

