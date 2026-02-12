L' acqua invade il mercato Vascone l' affondo di Cacciotto all' amministrazione | Disagio totale

L'acqua ha invaso il mercato Vascone, causando disagi ai cittadini. La situazione si è aggravata a causa del vento e del maltempo, che hanno peggiorato la situazione già complicata. Cacciotto ha criticato duramente l'amministrazione, parlando di

Il maltempo ha causato parecchi disagi nell'area dell'ex parcheggio di interscambio di via Catania. La critica del presidente del terzo Quartiere Non sono mancati i disagi in città a causa del vento e del maltempo. Tra le segnalazioni quella relativa all'allagamento del mercato Vascone, momentaneamente allestito nell'ex parcheggio di interscambio di Via Catania per i lavori in corso all'interno della struttura principale. Le pozzanghere che si sono formate hanno invaso il mercato, creando parecchi disagi tra i commercianti e i clienti. A denunciare la situazione è Alessandro Cacciotto, presidente del terzo Quartiere che punta: "Una foto di questa mattina del mercato Vascone allestito nell' ex parcheggio di interscambio di via Catania.

