La zampata di Brignone | dal calvario al trionfo

La campionessa italiana Federica Brignone ha fatto un grande salto in avanti. A 35 anni, ha conquistato una vittoria che ricorderà a lungo, dopo un periodo difficile. La sua zampata a La Salle ha sorpreso tutti, dimostrando che anche nelle difficoltà si può tornare a vincere. Ora la sua carriera brilla di nuovo e lo sport italiano può festeggiare un’altra grande impresa.

AGI - La zampata, e che zampata, della 'Tigre delle nevi' di La Salle. La zampata di una favolosa fuoriclasse che a 35 anni ha scritto la pagina più bella della sua meravigliosa carriera ma anche dello sport italiano e dello sci alpino mondiale. A Cortina d'Ampezzo, la 'Perla delle Dolomiti', il luogo dall'anima glamour che la rende una affascinante meta non solo sciistica ma anche chic e mondana, nel cuore delle Dolomiti, Federica Brignone ha piazzato una zampata trionfale indimenticabile. 'Fede' ha rischiato di non essere al cancelletto di partenza del supergigante dei Giochi olimpici di Milano Cortina 2026, rischiando di chiudere la sua carriera tra il dolore e persino di avere un danno permanente.

