La Vita in Diretta torna a parlare di Gioacchina, la donna di Palermo e i suoi 57 gatti in casa. Il programma di Rai 1 insiste sul caso, mostrando immagini e dettagli sulla convivenza tra la signora e la sua grande colonia felina. La vicenda sta facendo discutere molto, tra chi critica e chi difende la donna.

Forse anche per via delle risposte spesso arzigogolate e fantasiose di Gioacchina diventate pian piano virali su social come X e Instagram, La vita in diretta a un certo punto ha scelto di cavalcare il fenomeno più per inseguire la viralità che l'informazione; a conferma di questo un servizio in cui Gioacchina è stata messa in contatto con il cantante del «bam bam bam» che lei ha urlato alle telecamere una delle prime volte che la troupe è andata a trovarla a casa sua per raccontare la sua storia. Arrivati a questo punto sono, però, chiare due cose: che Gioacchina non è una persona presentissima a sé stessa - lo confermano le diverse promesse non mantenute sul trasferimento suo e dei suoi gatti, inclusa l'informazione che un misterioso benefattore si sarebbe offerto di occuparsi della sua colonia - e che il programma ha scelto di inseguire i social a ogni costo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La vita in diretta non starà esagerando con il caso di Gioacchina e dei suoi 57 gatti in casa?

