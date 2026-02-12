La Virtus si arrende troppo presto e crolla contro l’Efes 91-60

La Virtus Bologna perde in modo netto contro l’Efes Istanbul. La squadra italiana crolla nel secondo tempo e subisce una sconfitta pesante, 91-60, in una partita iniziata male e peggiorata nel corso dei 40 minuti. Non basta un primo tentativo di reazione, perché i turchi spingono forte e allungano subito nel punteggio. Il coach Ivanovic non nasconde le difficoltà: “Quando non difendiamo bene, non c’è nulla che funzioni”. La Virtus torna a casa con ancora molte cose su cui lavorare.

Istanbul (Turchia), 12 febbraio 2026 - Difficile contraddire Dusko Ivanovic. "Quando non difendiamo bene, non c'è nulla che funzioni. Tutto parte dalla buona difesa". E il piano tattico della Virtus, resiste un tempo. Il doppio rispetto all'ultima trasferta in Grecia (un quarto), contro l'Olympiacos, ma non ancora sufficiente per impedire di rientrare a Bologna con un altro trentello al passivo. Brutta Virtus - Edwards su tutti, ma anche Alston Junior e Vildoza non scherzano, in negativo - che si arrende troppo presto. Vero che arrivati a questo punto della stagione, preda anche della stanchezza, sia necessario fare valutazioni e scelte.

