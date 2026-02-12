La violenza non fa differenze | a Sant’Agata Li Battiati la presentazione del libro di Patrick Batt

Venerdì 13 febbraio, a Sant’Agata Li Battiati, si terrà la presentazione del libro di Patrick Battipaglia, Commissario per l’Italia insulare del Partito Animalista Italiano. L’evento, che riunirà diverse persone, si concentrerà sul tema della violenza e sul suo impatto, senza distinzioni. Battipaglia porterà le sue riflessioni e ci sarà spazio per un confronto diretto con il pubblico.

La violenza non fa differenze: un libro e un confronto a Sant’Agata Li Battiati. Sant’Agata Li Battiati ospiterà venerdì 13 febbraio la presentazione del libro “La violenza non fa differenze” di Patrick Battipaglia, Commissario per l’Italia insulare del Partito Animalista Italiano. L’incontro, che si terrà presso il Teatro del Polo Culturale a partire dalle ore 18:00, affronterà il tema della violenza come fenomeno trasversale, che colpisce indistintamente animali ed esseri umani, e promuoverà una riflessione sulla responsabilità collettiva. L’evento vedrà la partecipazione di Monica Colaianni, giornalista, e Massimo Anicito, Presidente dell’associazione Cuori Randagi, con i saluti istituzionali del Sindaco Marco Nunzio Rubino e dell’Assessore alla Cultura Vittorio Lo Sauro.🔗 Leggi su Ameve.eu

Venerdì pomeriggio, nel teatro di Sant’Agata Li Battiati, si è svolta la presentazione del libro di Patrick Battipaglia, Commissario per l’Italia insulare del Partito Animalista Italiano.

I Carabinieri di Sant’Agata li Battiati hanno eseguito un’operazione volta a contrastare le truffe agli anziani.

