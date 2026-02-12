La statua della Trinità di Giovanni Apollonio torna al Museo dell’Opera del Duomo di Prato dopo sei mesi di restauro. L’opera, che era stata tolta per interventi di conservazione, è stata sistemata di nuovo nel suo spazio. L’installazione è stata completata questa mattina, e da subito si nota come la scultura brilli di più, pronta a essere ammirata dal pubblico.

E’ tornata al Museo dell’Opera del Duomo di Prato dopo sei mesi di restauro la Trinità di Apollonio di Giovanni. Si tratta di un’opera su tavola cuspidata a fondo oro che raffigura la santissima Trinità attribuita a questo autore di scuola fiorentina e dipinta nella metà del Quattrocento. La restituzione della pala alla città è fissata per sabato 14 febbraio alle 16,30 al Museo dell’Opera del Duomo (ingresso dal campanile). Sarà l’occasione per presentare da parte degli attori principali questo importante intervento di conservazione. Interverranno Silvia Benassai, funzionaria storica dell’arte della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Firenze e la provincia di Prato, le restauratrici Serena Cappelli e Paola Mariotti, e la direttrice del Museo Veronica Bartoletti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Trinità è tornata a casa. Brilla l’opera di Apollonio

Approfondimenti su Prato Duomo

L’incendio nel locale Le Constellation di Crans Montana, avvenuto nella notte di San Silvestro, ha causato un grave bilancio di vittime e feriti.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Prato Duomo

Argomenti discussi: È tornata la luce al Santissima Trinità: Richiamati i pazienti dirottati in altri ospedali; La Trinità è tornata a casa. Brilla l’opera di Apollonio; Piazza della Trinità e Corso Marrucino: a Chieti entrano nel vivo i lavori di riqualificazione; Caos al Santissima Trinità, dopo il blackout resta la polemica: Operatori in ginocchio.

La Trinità di Apollonio di Giovanni è tornata a casa dopo sei mesi di restauroÈ tornata al Museo dell’Opera del Duomo di Prato dopo sei mesi di restauro la Trinità di Apollonio di Giovanni. Si tratta di un’opera su tavola cuspidata a fondo oro che raffigura la santissima Trinit ... toscanaoggi.it

È tornata la luce al Santissima Trinità: «Richiamati i pazienti dirottati in altri ospedali»Dopo diverse ore risolto il problema tecnico: nuovamente garantita la piena operatività del presidio ... msn.com

Trinità dei Monti, auto sfasciata in pieno centro: “Ci hanno rubato tutto” Nel quartiere Trinità dei Monti una coppia, di rientro da un weekend, ha fatto un pit stop da Pompi 1960. Quando è tornata alla macchina l’ha trovata sfasciata e con il bagagliaio comp - facebook.com facebook