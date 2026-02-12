La tragedia di James Van Der Beek | il patrimonio non esiste più moglie e figli senza soldi

La famiglia di James Van Der Beek sta vivendo un momento drammatico. Dopo aver affrontato mesi di cure contro il cancro, ora si trova ad affrontare problemi economici gravi. Il patrimonio è sparito e moglie e figli sono senza soldi. La perdita della salute si unisce a una crisi finanziaria improvvisa, lasciando tutti in una situazione difficile e incerta.

Alla devastazione per la perdita si è aggiunta una realtà ancora più dura: dopo mesi di cure contro il cancro, la famiglia di James Van Der Beek si ritrova a fare i conti con gravi difficoltà economiche. L’attore, scomparso l’11 febbraio a 48 anni per complicazioni legate a un tumore al colon-retto in stadio 3, ha lasciato la moglie Kimberly e i loro sei figli in una situazione finanziaria estremamente fragile. Le spese mediche avrebbero prosciugato quasi completamente le risorse accumulate negli anni di carriera. View this post on Instagram Patrimonio azzerato per James Van Der Beek: la raccolta fondi per salvare la sua famiglia. 🔗 Leggi su Donnapop.it

