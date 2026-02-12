La storia della tipografia del 1879 rivive ancora oggi tra le mura di vecchie stamperie. Prima dell’arrivo del digitale, i caratteri mobili erano lo strumento principale per comunicare. Le tipografie storiche, con le loro macchine e i loro metodi, continuano a rappresentare un patrimonio di passione e tradizione. Un mondo che, nonostante il tempo, mantiene vivo il fascino di un’arte antica.

Prima che il digitale accelerasse il mondo, erano i caratteri mobili a dare voce ai pensieri, e le tipografie storiche le case che li custodivano. Così, in una Cascina sempre più moderna, nascosta sotto i portici del corso, una tipografia dell’ottocento continua a lavorare fuori dal tempo, in una bolla sospesa nel passato. Tipografia Bertini, aperta nel febbraio del 1879, è un piccolo gioiello nel cuore della città che continua a brillare grazie all’amore di chi la vive quotidianamente. Al suo interno, Saverio Geri persiste a lavorare con passione, con la creatività e l’inventiva che hanno sempre contraddistinto il suo lavoro come tipografo; e quel laboratorio, dove si reca giornalmente da quasi 50 anni, è ormai per lui casa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La tipografia del 1879. Tra piombo e tradizione: "Ancora tanta passione"

Approfondimenti su Tipografia 1879

A poco più di un anno dalla 62ª Traversata dello Stretto, si rinnova l’appuntamento di Capodanno a mare, simbolo di tradizione e passione sportiva.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Il giornalista come si faceva e non si fa più, la vita di redazione nello "Stanzone", tra fuorisacco, fax sbiaditi e tipografia con caratteri in piombo. Tutto il fascino di un mestiere ambito, ma anche lo sguardo impietoso di chi sa bene di essere finito in un girone pop - facebook.com facebook