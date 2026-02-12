La Teresina e l’incrocio di Via Fiorentina
Questa mattina, all’incrocio di Via Fiorentina, si è svolta una scena insolita. Non si tratta di una nonnina, ma di una partita di carte chiamata “Teresina”. Il gioco, simile al poker, prevede alcune carte scoperte e un banco che decide quante sono visibili. Mentre la gente passava, alcuni si sono fermati a guardare, incuriositi da questa sfida improvvisa.
La “Teresina” non è la nonnina di Via Fiorentina. La “Teresina” è un gioco di carte simile al poker che si svolge con alcune carte scoperte; il Banco decide il numero di carte scoperte. La rotatoria di Via Fiorentina somiglia ad un giro di “Teresina”. Il Banco, rappresentato dal Comune di Arezzo, ha deciso di tenere tutte le carte coperte tranne una; la sola carta scoperta è rappresentata dal magnifico cantiere che impalla tutto l’asse di Via Fiorentina e dei quartieri adiacenti. Tutte le altre carte sono coperte. Non si conosce il progetto, non c’è uno straccio di cartello che indichi l’inizio e la fine dei lavori (meno male sennò chissà quanti cartelli avrebbero dovuto rinnovare), non c’è un cronoprogramma. 🔗 Leggi su Lortica.it
