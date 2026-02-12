Questa mattina, all’incrocio di Via Fiorentina, si è svolta una scena insolita. Non si tratta di una nonnina, ma di una partita di carte chiamata “Teresina”. Il gioco, simile al poker, prevede alcune carte scoperte e un banco che decide quante sono visibili. Mentre la gente passava, alcuni si sono fermati a guardare, incuriositi da questa sfida improvvisa.

La “Teresina” non è la nonnina di Via Fiorentina. La “Teresina” è un gioco di carte simile al poker che si svolge con alcune carte scoperte; il Banco decide il numero di carte scoperte. La rotatoria di Via Fiorentina somiglia ad un giro di “Teresina”. Il Banco, rappresentato dal Comune di Arezzo, ha deciso di tenere tutte le carte coperte tranne una; la sola carta scoperta è rappresentata dal magnifico cantiere che impalla tutto l’asse di Via Fiorentina e dei quartieri adiacenti. Tutte le altre carte sono coperte. Non si conosce il progetto, non c’è uno straccio di cartello che indichi l’inizio e la fine dei lavori (meno male sennò chissà quanti cartelli avrebbero dovuto rinnovare), non c’è un cronoprogramma. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - La “Teresina” e l’incrocio di Via Fiorentina

Approfondimenti su Teresina Via Fiorentina

Santa Teresina di Lisieux, nota per la sua santità, affrontava da bambina attacchi di panico legati a una depressione.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Teresina Via Fiorentina

Argomenti discussi: AUTO DI LUSSO E RICICLAGGIO, AGRESTI E LA MOGLIE AL RIESAME: CHIESTA REVOCA DELLE MISURE CAUTELARI; Grottaglie, tre spettacoli teatrali per ragazzi al Monticello: La Bella e la Bestia, Garibaldi Swing e L'Elefante Smemorato.

Volturara – Teresina ne fa 100, la comunità è in festaVolturara – C’è chi lo chiama il segreto della longevità o l’elisir di lunga vita. Ma a Volturara Irpina superare la soglia dei 100 anni sta diventando facile come bere un bicchier d’acqua. Lo ... irpinianews.it

Teresina dei pacchi, l'arzillaDue cabaret di dolci e tanti, tantissimi auguri a tutti gli anziani ricoverati, troppo spesso dimenticati, nelle case di riposo. Correva l’inverno del 2001, praticamente 20 anni fa. Per la prima volta ... giornalelavoce.it

Comitato Via Fiorentina: vogliamo certezze su tempi di fine lavori - facebook.com facebook

Ag. #Solomon: "Che affare a 10 milioni, no agli inglesi. Se retrocedono Va via" #Fiorentina x.com