La tentata alleanza tra Adinolfi e Vannacci per avere i 100 mila euro dal gruppo misto

Questa mattina si sono visti i segnali di un’intesa tra Mario Adinolfi e il generale in pensione Roberto Vannacci. L’obiettivo è ottenere i 100 mila euro dal gruppo misto, ma le mosse sembrano più legate ai calcoli elettorali che a un vero progetto condiviso. La possibile alleanza sta suscitando curiosità tra gli osservatori politici, anche se ancora non è chiaro come evolverà la situazione.

L’alleanza tra Mario Adinolfi e il generale in pensione Roberto Vannacci si avvicina. Per mere questioni elettorali. Vannacci ha bisogno di un simbolo elettorale per formare una componente autonoma nel gruppo misto. E incassare i 100 mila euro l’anno garantiti dalla Camera. Ma per farlo ha bisogno di almeno tre deputati (e qui ci siamo) e di un partito che si è presentato alle elezioni politiche. Tra questi, fa sapere il Corriere della Sera c’è proprio il Popolo della Famiglia di Adinolfi. La formazione vannacciana conta tre deputati: Ziello, Sasso e Pozzolo. Secondo il regolamento di Montecitorio per formare una componente all’interno del Misto servono tre parlamentari.🔗 Leggi su Open.online Approfondimenti su Adinolfi Vannacci Dialogo tra Vannacci e Adinolfi per creare una componente alla Camera (e avere 100mila euro di contributi l’anno) Vannacci e Adinolfi hanno parlato di mettere insieme una nuova componente alla Camera, sperando di ottenere un contributo di 100mila euro all’anno. Vannacci e Adinolfi, inedita alleanza parlamentare: 100mila euro e l’ombra di Corona per nuove strategie politiche. Vannacci e Adinolfi formano un’inedita alleanza parlamentare. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Adinolfi Vannacci Argomenti discussi: La tentata alleanza tra Adinolfi e Vannacci (per avere i 100 mila euro dal gruppo misto); Salute mentale, in Europa il 24% degli under 25 presenta sintomi depressivi. La tentata alleanza tra Adinolfi e Vannacci (per avere i 100 mila euro dal gruppo misto)Il generale in pensione vuole formare una componente autonoma nel Misto. Per ambire ai contributi della Camera. E il leader del PdL propone di nuovo il ticket con Corona ... open.online IN UN OCEANO DI COLLEGHI OMERTOSI di Mario Adinolfi Lo capite ora quanto Marina e Piersilvio siano atterriti e impazziti di rabbia La raffica di censure preventive, cause civili e penali, minacce, richieste mostruose di risarcimento e ritorsioni persino sui l - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.