La storia lunga 200 anni dell'Hotel de la poste di Cortina quanto costa dormire nel celebre albergo

L’Hotel de la poste di Cortina compie 200 anni e resta uno dei simboli della città. Da sempre accoglie ospiti di passaggio e personaggi famosi, come Ernest Hemingway. Oggi, il suo fascino non si è spento e continua a essere una meta ambita per chi cerca un weekend tra le montagne. Quanto costa dormire in questo storico albergo? La risposta varia, ma il suo nome resta legato a un mix di tradizione e comfort.

L'Hotel de la poste di Cortina è il cuore della città ormai da due secoli: negli anni ha attirato personaggi come Ernest Hemingway e continua a essere meta prediletta per un weekend alpino.

